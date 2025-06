Ancora disagi per chi viaggia in treno: nuovo sciopero in arrivo

Nuovi disagi attendono chi si sposta in treno. Oltre all’interruzione della linea Domodossola-Milano, che prevede bus sostituitivi tra Arona e Domodossola, è in programma per lunedì 16 giugno uno sciopero del personale di Trenord, indetto dal sindacato Orsa.

Lo sciopero prenderà il via alle 3.00 di lunedì 16 giugno e proseguirà fino alle 2.00 di martedì 17 giugno e riguarderà il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e lunga percorrenza. I cui treni potranno subire ritardi o cancellazioni.

Sono previste le consuete fasce orarie di garanzia, tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00. Viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le 6 e dopo le 18, con arrivo previsto entro le 9.00 ed entro le 21.00 compresi nella lista dei “Servizi minimi garantiti”.

Tutte le informazioni sulla circolazione in tempo reale sono disponibili sul sito o sull’app di Trenord.