''Domo2 diventerà il retroporto degli scali marittimi liguri''

‘’Le potenzialità e opportunità di maggiore penetrazione del trasporto ferroviario di merci (in container marittimi) dai porti liguri verso la Svizzera e la Germania rimangono promettenti ma la realtà dei fatti racconta che l’unico servizio diretto Genova – Stoccarda avviato dal gruppo terminalistico Psa con Hupac nel 2023 è stato interrotto alla fine dello stesso anno e ora si cercherà di tentare una nuova strada per collegare quel mercato. Non più, quindi, un treno blocco dalle banchine di Genova Pra’ direttamente alla Germania (e viceversa) ma la stessa possibilità attraverso un trasbordo nell’inland terminal di Domodossola: praticamente la stessa soluzione ma con rese di transit time meno attraenti per caricatori e ricevitor’’.

Lo scrive il sito specializzato Shipping Italy, quotidiano online del trasporto mercantile, riprendendo il convegno “What About the Southern Route?” organizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e nel corso del quale, Curzio Boaretto (General Manager CargoBeamer Italia), ha annunciato che Domodossola diventerà il retroporto degli scali liguri da settembre perché CargoBeamer, in collaborazione con Psa, avvierà un servizio di trasbordo e rilancio dei container via ferrovia verso Stoccarda e Kaldenkirchen.

Come è noto Cargo Beamer ha da tempo un terminal operativo allo scalo ferroviario di Domo 2, in Ossola.

Il convegno riguardava anche i costi del trasporto ferroviario merci dai porti liguri verso il Centro Europa. Enrico Pastori (Trt – Trasporti e Territorio) ha fatto notare che ‘’oggi la tratta Genova – Basilea (via tunnel del Sempione) ha oggi un costo di 333 euro/Teu ma in futuro potrà scendere a 230 euro/Teu (-31%); lo stesso vale per il collegamento ferroviario Genova – Stoccarda che dagli attuali 426 euro/Teu potrà scendere a un costo intermodale di 285 euro/Teu (-33%), così come per la tratta Genova-Monaco che da 444 euro/Teu in futuro potrà costare 296 euro/Teu (-33%)’’.