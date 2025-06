A Domodossola torna a chiudersi al traffico il sottopasso ferroviario di via Gentinetta, all’altezza di Regione Nosere. Come previsto dall’ordinanza emessa dalla Polizia Locale, oggi, giovedì 12 giugno, sarà la seconda giornata di chiusura temporanea fino al termine delle operazioni di manutenzione in programma.

I lavori riguardano l’impianto delle pompe anti-galleggiamento, fondamentali per la sicurezza e la funzionalità del sottopasso, in particolare in caso di forti piogge o allagamenti.