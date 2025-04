Crevola, due persone denunciate: una guidava senza assicurazione, l'altra senza patente

I carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno intensificato i controlli sulle strade ossolane che hanno permesso di individuare nel comune di Crevoladossola due automobilisti che si trovavano alla guida che mostravano la sintomatologia tipica dell’assunzione di sostanze stupefacenti e, alla richiesta dei militari si rifiutavano di sottoporsi al drug test, inoltre a seguito dei controlli emergeva come il primo automobilista non avesse la copertura assicurativa mentre il secondo conducesse il veicolo senza avere mai conseguito la patente di guida. Per entrambi oltre a scattare la denuncia penale per il rifiuto a sottoporsi al drug test sono state comminate le relative sanzioni amministrative per le violazioni accertate.

In tutto il circondario ossolano sono stati due gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebrezza perché colti mentre erano alla guida dei rispettivi veicoli positivi all’alcoltest, rispettivamente con tassi alcolemici di 0,91 g/l e 1,64 g/l e di cui l’ultimo è stato responsabile anche di avere causato un sinistro stradale autonomo. Due 50enni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria perché fermati alla guida dei propri veicoli palesavano i sintomi tipici dell’assunzione di sostanze stupefacenti venivano sottoposti ai relativi test antidroga che davano esito positivo. In totale sono 5 le persone fermate e trovate in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina in modica quantità e quindi segnalate all’autorità amministrativa di Verbania quali assuntori di sostanze stupefacente per uso personale con il relativo sequestro della sostanza trovata.