Pediacoop H24 Domo inarrestabile: quinta vittoria consecutiva

Una bellissima Pediacoop h24 Domo ottiene la quinta vittoria consecutiva battendo domenica al Palaraccagni un ottimo Volley Vercelli per 3 a 1. Una gara di altissimo livello quella disputata dai domesi perché, al di là del risultato che sembra netto, in realtà Vercelli ha giocato una bella pallavolo , soprattutto nei fondamentali di seconda linea. Domo dal canto suo ha quindi dimostrato di essere in un ottimo stato di forma ed essere, in questo momento, in grado di giocarsela con tutte. Si parte nel primo set con Boschi in regia, opposto Kurochkin , centrali Iaria e Maiello A., schiacciatori De Grandis e Livera, libero Mancuso.

Domo parte subito fortissimo e Vercelli, nonostante riesca a mantenere un ottimo livello in ricezione e difesa, alla fine prende il largo e chiude 25 a 20. Si parte nel secondo set con la stessa formazione. Domo gioca ancora meglio e questa volta Vercelli non riesce ad opporsi. Il set si chiude 25 a 18. Nel terzo set Domo parte ancora meglio, ma Vercelli dimostra di essere una squadra mai doma e sul finale sfrutta un piccolissimo calo dei domesi per chiudere a proprio favore 22 a 25. L'inizio quarto set è l'unico momento di default degli ossolani. Vercelli parte forte e Domo è sotto in un attimo 2 a 7.

Con pazienza però De Grandis e compagni recuperano il gap di svantaggio e chiudono incredibilmente 25 a 16 a proprio favore. Ora Domo è atteso da un trittico di partite con tutte le squadre che stanno lottando per il podio. Riuscire ad ottenere almeno 6 punti su 9 vorrebbe dire giocarsi molte chance per arrivare terzi in classifica a fine stagione. Prima difficilissimo appuntamento Domenica 6 aprile a Cirirè.