La storia si ripete: i vigili del fuoco di Domodossola ancora senza autoscala

Non si placano le discussioni sulla mancanza di un’autoscala nella dotazione dei vigili del fuoco di Domodossola: ancora oggi, dopo cinquant’anni, in caso di emergenza l’Ossola deve attendere l’arrivo dell’autoscala dalla sede centrale di Verbania.

Era arrivata la scorsa settimana, forse per evitare troppo “rumore” in occasione del 50° anniversario ricordato a Santa Maria Maggiore in val Vigezzo sabato 29 marzo, dal tragico rogo dell’Albergo Excelsior in cui persero la vita 17 persone. Ma pochi giorni dopo la cerimonia, l’autoscala è stata nuovamente prelevata e spostata in un altro comando.

Una storia che, dopo cinquant’anni, si è ripetuta pochi giorni fa: un incendio è scoppiato in una palazzina di Domodossola, ma l’autoscala è arrivata sul posto dopo più di quaranta minuti, direttamente da Verbania. Fortuna vuole che l’uomo coinvolto nell’incendio abbia riportato solo lievi ustioni e gli inquilini dei piani superiori si sono barricati in casa perché il vano scale era saturo di fumo.

Ricordiamo la storia. L'autoscala negli ultimi anni è stata trasferita in vari comandi e varie regioni, rimanendo in Ossola soltanto poche settimane in un anno. Così l’invio dell’autoscala dalla sede centrale, sita a Verbania, risulta decisamente penalizzante sotto l’aspetto operativo, ma anche per gli abitanti che dovranno attendere più a lungo il suo arrivo con tutti i problemi che ne derivano.

L’ultima soluzione adottata per permettere al distaccamento di Domodossola di dotarsi finalmente di un’autoscala è una raccolta fondi lanciata dal sindaco Lucio Pizzi e appoggiata anche da Tiziano “Tanza” Tanzarella della discoteca Trocadero.