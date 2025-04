"Solidarietà e partecipazione": Alternativa A e La Bitta lanciano una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà

La cooperativa sociale La Bitta e l’associazione Alternativa A hanno lanciato una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire l’accesso a servizi essenziali a persone e famiglie in condizione di povertà difficoltà economiche. La campagna, dal titolo “Solidarietà e partecipazione”, è realizzata con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco che, una volta raggiunto l’obiettivo di donazioni di 30mila euro, co-finanzierà il progetto raddoppiando la cifra delle donazioni raccolte.

La campagna ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a tre aree cruciali per la vita di tutti, ma che purtroppo molte persone non possono permettersi: la cura dentale, il sostegno psicologico e il reinserimento lavorativo. L’obiettivo è dunque quello di migliorare la qualità della vita offrendo cure odontoiatriche gratuite, consulenze psicologiche professionali a tariffe ridotte presso il Centro per la famiglia e un sostegno per il reinserimento lavorativo tramite tirocini o borse lavoro.

È possibile effettuare una donazione tramite la piattaforma ForFunding oppure tramite un bonifico bancario (beneficiario For Funding Intesa Sanpaolo, Iban IT32T0306909606100000047402, causale SORRISI2025).