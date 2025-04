Ossola Trail, ci sarà anche Giovanni Storti

Ci sarà anche Giovanni Storti, comico amatissimo del trio con Aldo e Giacomo, al via della diciassettesima edizione dell'Ossola Trail che si correrà domenica 13 aprile. Giovanni, come noto al grande pubblico, è i fatti appassionato di corsa e di montagna e ha già effettuato la sua iscrizione al Trail che si correrà tra i sentieri dell'Ossola.

L'amatissimo volto della tv condividerà, tra una battuta e una salita, questa corsa che è un'esperienza indimenticabile. L'Ossola Trail, con partenza e arrivo a Mergozzo, si correrà sui due percorsi rinnovati, per un unico grande evento: la lunga 27K 1.800 D+ per i più preparati e la corta 17K 1.200 D+ per chi vuole provarci.

Passaggi tecnici, tratti in cresta nel parco naturale Valgrande, paesaggi mozzafiato tra lago e montagna. Le iscrizioni sono aperte online.