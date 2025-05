Cinema Corso: una settimana di emozioni forti tra azione, thriller e horror

Il Cinema Corso vi invita a vivere un'incredibile settimana di cinema dal 30 aprile al 5 maggio con una programmazione ricca di emozioni. Tre titoli imperdibili per chi ama l'azione mozzafiato, i thriller ad alta tensione e le notti da incubo. Scopriamoli insieme.

THUNDERBOLTS – MARVEL STUDIOS

Un'improbabile squadra di antieroi, composta da Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker, viene reclutata da Valentina Allegra de Fontaine per una missione segreta. Ma presto si renderanno conto di essere caduti in una trappola mortale. Tra vecchie rivalità e nuovi pericoli, i Thunderbolts dovranno scegliere se lottare da soli o unire le forze per salvare se stessi... e il mondo.

Orari di proiezione:

Mercoledì 30 aprile - 20:30

Giovedì 1 maggio - 17:30 e 20:30

Venerdì 2 maggio - 17:30 e 20:30

Sabato 3 maggio - 17:30 e 20:30

Domenica 4 maggio - 17:30 e 20:30

Lunedì 5 maggio - 20:30

BLACK BAG – DOPPIO GIOCO

Dal maestro Steven Soderbergh, un thriller avvincente tra spie e tradimenti. L'agente George Woodhouse ha solo una settimana per scoprire chi, tra i suoi colleghi – compresa sua moglie Kathryn –, ha trafugato un software top-secret. Tra inganni, sospetti e colpi di scena, George dovrà scegliere se fidarsi del cuore o della ragione.

Orari di proiezione:

Giovedì 1 maggio - 20:30

Venerdì 2 maggio - 17:30

Sabato 3 maggio - 17:30

Domenica 4 maggio - 20:30

Lunedì 5 maggio - 20:30

UNTIL DAWN – FINO ALL’ALBA

Dallo stesso regista di "Lights Out" e "Annabelle 2", David F. Sandberg porta sullo schermo un horror adrenalinico. Un gruppo di amici, riunito nel rifugio dove un anno prima era scomparsa una ragazza, si ritrova intrappolato in un loop temporale infernale, perseguitato da un assassino mascherato. Sopravvivere... sarà l'unica via.

Orari di proiezione:

Mercoledì 30 aprile - 20:30

Giovedì 1 maggio - 17:30

Venerdì 2 maggio - 20:30

Sabato 3 maggio - 20:30

Domenica 4 maggio - 17:30