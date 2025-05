Al Villaggio Sisma la festa di San Giuseppe Lavoratore

Dal 30 aprile al 1° maggio il Villaggio Sisma sarà in festa per la patronale di San Giuseppe Lavoratore organizzata dal comitato di quartiere Villa nord con la collaborazione della Pro Loco, del Comune e della parrocchia.

Si parte mercoledì 30 aprile alle 18 con la cena in piazza e il concerto della "Esco bar band". Giovedì 1° maggio alle 10.30 sarà celebrata la messa, a seguire la processione con il Santo patrono. Dalle 12 pranzo in piazza e dalle 14.30 pomeriggio in allegria con il gruppo folkloristico Wilkfolk band di Montecrestese. Durante il pomeriggio vi sarà anche l'intrattenimento per i bambini con le "Pompieropoli".