Alla Fabbrica di Carta il nuovo libro di Roberto Morgese

È in programma per oggi, mercoledì 30 aprile, l’appuntamento con Roberto Morgese alla Fabbrica di Carta. È il primo dei due attesi incontri con autori di livello nazionale. Il noto autore di libri per bambini, nonché insegnante, arriva infatti al festival letterario di Villadossola alle 15.00 per la presentazione del suo ultimo lavoro, “Lo strampalatissimo diario di Tutankhamon”, edito da Storybox. Tutankhamon detto Tut, il più giovane faraone d’Egitto, tra balie invadenti e (troppo) apprensive, consiglieri subdoli e sibilanti, infiniti templi da costruire, cerimonie interminabili noiosissime, non ha proprio modo di farsi degli amici. A meno che… non faccia qualche cosa di davvero proibito.

Il programma della giornata prosegue poi alle 17.00 con la presentazione del libro “Colore, arte, pensiero. Breve viaggio attraverso i simbolismi cromatici e le percezioni culturali tra riti e manga” di Luca Ciurleo. Si tratta del testo della conferenza tenuta per l’evento Cuore di Pietra del Kiwanis Club di Domodossola.

Alle 18.00 Mauro Polli ed Alfredo Fantozzi presentano la graphic novel “Homo pelosus – La mia storia”, edizione deluxe a cura di Landexplorer Kdp.

Infine, alle 21.00 il noto giallista ossolano Alessandro Chiello presenta “Era il mio paradiso”, settimo capitolo della saga che vede protagonista il commissario Gegè.

Durante l’intera giornata è possibile visitare la mostra "Con un libro..." con opere di artisti locali e dai ragazzi del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per persone con disabilità di Pieve Vergonte – Ciss Ossola. I visitatori possono poi partecipare al gioco "Totoincipit" e tentare di vincere una selezione di libri messi in palio dall'organizzazione.