Polizia di Stato, aperto il concorso per il reclutamento di 196 commissari

È stato pubblicato, tramite il portale unico del reclutamento, un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 1° maggio, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

I candidati potranno accedere tramite Spid o carta d’identità elettronica, sia da pc che da smartphone. Inoltre, dovranno essere necessariamente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestata oppure di un indirizzo di posta elettronica istituzionale per coloro che sono già appartenenti alla Polizia di Stato, per ricevere tutte le comunicazioni utili relative al concorso.

È inoltre pubblicato un bando di concorso per il conferimento di quattro posti di orchestrale per la banda musicale della Polizia di Stato. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 23.59 del 1° maggio. Le modalità di presentazione della domanda sono le stesse, tramite il portale unico del reclutamento.