Una montagna di rifiuti abbondonati dagli incivili a Re, intervengono i volontari FOTO

La difesa della natura e della montagna passa attraverso l’educazione e il rispetto dell’ambiente. Principi che, purtroppo, non tutti hanno e fanno propri. A partire da chi abbandona i rifiuti nel verde, insudiciando il territorio e dando vita ad uno “spettacolo” indecoroso. Per porre rimedio a queste incresciose situazioni vengono organizzate le giornate ecologiche, come è avvenuto ieri anche a Re. “Domenica 6 aprile abbiamo vissuto una straordinaria giornata all'insegna del senso civico e dell’amore per il nostro territorio. Lungo la statale 337, grazie all'impegno generoso di volontari, abbiamo raccolto una vera e propria montagna di rifiuti: un lavoro eccezionale che merita di essere riconosciuto, sottolineato e valorizzato – spiega il sindaco di Re, Massimo Patritti -. Si tratta di un’iniziativa che, come amministrazione, avevamo in mente già dallo scorso anno, ma che, a causa del maltempo, non eravamo riusciti a realizzare. Già in passato, comunque, ci eravamo mossi in questa direzione: abbiamo organizzato due giornate analoghe per la pulizia della provinciale tra Meis e Olgia. In quell’occasione si trattava più che altro di interventi di manutenzione del verde, ma non sono mancati momenti dedicati alla raccolta dei rifiuti, con il gruppo dei consiglieri che ha trascorso intere mattinate a recuperare materassi e altri ingombranti abbandonati. La soddisfazione più grande, questa volta, è stata vedere a fine giornata visi stanchi ma felici. La fatica è stata ripagata dall'entusiasmo collettivo, tanto che in molti ci hanno chiesto di organizzare al più presto altre giornate simili. È un segnale forte e positivo: significa che l’iniziativa è stata apprezzata e che c’è voglia di continuare su questa strada. Certo, non possiamo ignorare la nota dolente: la quantità e la tipologia dei rifiuti raccolti. Lattine, passeggini, sdraio, persino una stufa a pellet abbandonata sui pendii…episodi che lasciano perplessi e testimoniano una grave mancanza di rispetto e senso civico. Questo ci impone una riflessione: la tutela dell’ambiente riguarda tutti, e ciascuno deve fare la propria parte.

A nome dell'amministrazione comunale - conclude Patritti - ringrazio sentitamente tutte le persone che hanno partecipato. La buona riuscita della giornata è merito loro, e sapere di poter contare su persone così volenterose è motivo di grande soddisfazione. Ci rivedremo sicuramente, e speriamo ancora più numerosi, al prossimo appuntamento”.