Findomo Pediacooph24 travolta in casa: Cigliano passa 104-85

Brutta sconfitta per la Findomo Pediacooph24, travolta al Pala Raccagni per 104-85 da una Cigliano in grande crescita ed in piena lotta per raggiungere l'ottavo posto che significherebbe play-off per i torinesi. Partita segnata da un disastroso primo tempo, con Domo che ha subito 59 punti ed era sotto di 32 punti all'intervallo (27-59).

La reazione del secondo tempo ha portato gli ossolani a meno 10, ma Cigliano non si è scomposta, ha gestito e portato a casa il successo. Per la Cestistica 29 di Frank e 23 di Donaddio. "Primo tempo da dimenticare, approccio disastro e partita orrenda: c'è solo da dimenticare e resettare. Siamo stati semplicemente inguardabili - la dura dichiarazione dell'ala campana.