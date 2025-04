Donna investita in via Marconi

Incidente in pieno centro a Domodossola intorno alle 10. Una donna in sella alla sua bicicletta è stata investita di fronte all'hotel Corona in via Marconi da una Panda.

Alla guida dell'auto una donna, che dopo aver impattato contro la bicicletta ha continuato la sua corsa finendo contro un palo della luce.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale. La donna investita è rimasta sempre coscente ed è stata poi trasferita al Dea del San Biagio.