Il Punto Digitale Facile arriva a Vogogna

Torna il Punto Digitale Facile, lo sportello itinerante gestito dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola per l’assistenza e la formazione dei cittadini nell’utilizzo di strumenti digitali utili nella vita quotidiana. Questo mese lo sportello sarà a Vogogna, presso il nuovo Salotto degli anziani.

Inoltre, mercoledì 16 aprile dalle 15.00 alle 17.00 è in programma un incontro informativo per presentare l’iniziativa e parlare dei vantaggi, ma anche dei pericoli, del mondo digitale.

Il Punto Digitale Facile offre un sostegno gratuito ai cittadini per l’accesso e l’utilizzo di dispositivi quali pc, smartphone e tablet, l’uso di applicazioni e programmi come e-mail o messaggistica istantanea, ma anche per l’accesso a servizi digitali della pubblica amministrazione, la creazione di identità digitale Spid e molto altro.