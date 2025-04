Giovani in fuga dal Vco. A dirlo è uno studio Openpolis elaborato su dati Istat e pubblicato in queste ore, secondo cui delle 8 province piemontesi la nostra, dopo Biella, è quella da cui gli under 18 fuggono di più. È l’8,95 % a lasciare Verbania e gli altri centri, alla ricerca di nuove opportunità altrove, e non necessariamente in realtà più grandi.

La fotografia scattata evidenzia, dunque, come i ritmi del post Covid – Openpolis ha preso in considerazione gli anni compresi tra il 2019 e il 2024 – abbiano lasciato delle ferite aperte nelle nuove generazioni. Il Vco, si diceva, nella classifica al contrario è secondo solo a Biella (-9,48%) e precede tutte le altre province: Novara, per esempio, è sesta e fa registrare – 3,04%; Torino – 5,54%. Tra le curiosità del report emerge che nel paese di Roaschia, nel Cuneese, non ci sono più bambini.