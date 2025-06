Polizia di Stato, avvicendamento di funzionari alla Questura di Verbania

Momento di importanti avvicendamenti tra i dirigenti e i funzionari della polizia di Stato in servizio a Verbania, a seguito di una riorganizzazione interna conseguente ai recenti trasferimenti. Il 16 giugno hanno preso servizio presso la Questura di Verbania al termine del 113° corso di formazione per commissari della polizia di Stato due giovani funzionari, il commissario Chiara Emanuela Sollena e il commissario Tommaso Palmieri.

La dottoressa Sollena, classe 1996, palermitana di origine, diplomata al liceo classico ha conseguito con il massimo dei voti la laurea magistrale in giurisprudenza a Milano, presso l’Università Cattolica, successivamente ha conseguito il titolo di abilitazione alla professione forense a Palermo ed ha effettuato il tirocinio ex art 73 DL 69/2013 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo nel settore della criminalità economica. A giugno del 2024 ha iniziato il corso di formazione per funzionari della polizia di Stato presso la scuola superiore di polizia di Roma conseguendo il master in “organizzazione e politiche di pubblica sicurezza”.

Il dottor Palmieri, classe 1997 originario di Bologna ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con il massimo dei voti all’università di Bologna, successivamente ha ottenuto l’abilitazione alla professione forense, ha conseguito il master di secondo livello in professioni legali all’Università di Bologna e nel giugno 2024 ha iniziato il corso di formazione per funzionari della polizia di Stato presso la scuola superiore di polizia di Roma conseguendo il master in “organizzazione e politiche di pubblica sicurezza”.

Quattro funzionari della Questura saranno invece trasferiti con decorrenza 23 giugno. È stato trasferito presso la Questura di Palermo il commissario capo Antonio Sirago, dirigente del commissariato di Omegna, a Verbania dal 2021, ove appena arrivato aveva assunto la dirigente dell’Upgsp.

Trasferita presso la Questura di Sondrio con l’incarico di dirigente Digos il commissario capo Giorgia Crosetta, già dirigente dell’ufficio immigrazione e prima ancora funzionario addetto alla divisione Pasi.

Trasferita presso la Questura di Rimini il commissario capo Federica Cola, funzionario addetto all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Trasferito presso il settore polizia di frontiera di Domodossola il commissario capo Gilberto Capparella, già dirigente dell’ufficio del personale e dell’ufficio tecnico logistico.

Con la medesima decorrenza arriverà in Questura per assumere l’incarico di dirigente della divisione anticrimine il vicequestore della polizia di Stato, dottoressa Roberta Toma che ha diretto per diversi anni la sezione di polizia stradale di Verbania.

Il Questore di Verbania, Giancarlo Conte, esprime i più sentiti ringraziamenti a tutti i funzionari che, grazie all’impegno profuso con grande dedizione e senso di appartenenza, hanno saputo fornire un importante contributo alla Questura ed ai cittadini, raggiungendo apprezzabili risultati nei rispettivi ambiti durante gli anni trascorsi nella provincia formulando, al contempo, i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi arrivati.