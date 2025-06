Materiale abbandonato al Villaggio Sisma, Uniti per Villa: "Potrebbe esserci amianto, si trovi una soluzione"

Il gruppo consiliare di Villadossola Uniti per Villa ha diffuso un comunicato nel quale esprime la propria preoccupazione per una segnalazione ricevuta da un cittadino riguardo alla presenza di materiali di risulta abbandonati in città.

“Le foto ricevute – spiegano da Uniti per Villa - si riferiscono all’esterno dei locali della Latteria Turnaria del Villaggio Sisma. I locali (di proprietà comunale?), vengono utilizzati da persone (autorizzate?) per deposito di automezzi, macchinari e materiali. La preoccupazione è relativa alla possibilità che adulti o bambini possano venire a contatto con detto materiale (a base di amianto?) per i quali è conclamata la pericolosità. Facciamo nostre le preoccupazioni espresse da chi ha fatto pervenire le immagini e auspichiamo che si possa porre rimedio in maniera chiara e definitiva a questa situazione di indeterminatezza e di pericolo”.