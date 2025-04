Successo per la prima giornata formativa di Endas Vco a Pallanzeno

Sabato 5 aprile 2025, il Bar Ristorante Sporting di Pallanzeno ha ospitato la prima giornata formativa organizzata da Endas Piemonte, con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola. L’evento ha visto la partecipazione di numerose associazioni culturali, sportive e pro loco, tutte interessate ad approfondire tematiche cruciali per la gestione delle proprie attività.

L’incontro ha avuto inizio con i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Alessandro Lana, e del presidente di Endas Piemonte, Valerio Martin. I due hanno dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando l’importanza di momenti di aggiornamento e formazione per le realtà associative del territorio.

Il primo intervento formativo è stato affidato al dott. Piercarlo Fabbio, esperto in safety e security, che ha trattato argomenti fondamentali per garantire la sicurezza delle manifestazioni organizzate dalle associazioni. Successivamente, ha introdotto le principali normative Haccp, fondamentali per la gestione di eventi, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare.

A seguire, la dott.ssa Eleonora Norbiato ha approfondito temi legati alla fiscalità, al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore e all’adeguamento degli statuti delle associazioni. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla coprogettazione e coprogrammazione, strumenti sempre più rilevanti per le organizzazioni no-profit.

La giornata si è conclusa con un ampio dibattito tra i partecipanti, che hanno apprezzato le tematiche trattate e la concretezza degli interventi. La dirigenza di Endas Vco ha espresso soddisfazione per il buon esito dell'incontro e ha già in programma ulteriori appuntamenti formativi, che verranno inclusi nella programmazione delle prossime attività istituzionali.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, è possibile contattare la direzione provinciale di Endas Vco via email all’indirizzo verbania@endas.it o tramite WhatsApp al numero 3477109233.