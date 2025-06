Domodossola, un nuovo impianto di videosorveglianza in centro città

Il comune di Domodossola investe in nuovi sistemi di videosorveglianza per le vie del centro città. L’amministrazione comunale ha infatti affidato in via definitiva i lavori di realizzazione di un impianto dotato di nuove telecamere che saranno posizionate in via Marconi, piazza Cavour e via Binda, ma anche a servizio del nuovo skate park nella zona delle piscine e ad integrazione del sistema già esistente nel resto del centro cittadino.

Il comune ha dunque incaricato la ditta Elmar per un importo pari a 90.192,65 euro, a cui si aggiungono 1.480,56 per l’acquisto di attrezzature e dotazioni, per un totale complessivo di 91.673,21 euro.