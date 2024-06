Pensava di chattare con il cantante dei Bts: truffata di 7.500 euro

Un nigeriano di 34 anni, residente a Domodossola, sarebbe indagato per truffa ai danni di una cittadina di Fermo, nelle Marche .

Lo riporta l’edizione locale de 'Il Resto del Carlino' che ricostruisce la storia di una fermana di 53 anni, grande fan del gruppo pop dei Bts, il gruppo coreano che imperversa tra i giovanissimi.

La truffa è iniziata nel 2021 quando la donna, attraverso Instagram, aveva deciso di scrivere un messaggio al leader della band, Kim Taehyling. Pensava di essere così in contatto proprio col cantante che l’aveva invitata a chiattare attraverso il suo account privato di messaggistica. Peccato non si trattasse di lui.

‘’Dopo essere stata corteggiata online dal cantante – scrive il quotidiano - gli aveva versato 7.500 dollari sul conto corrente per soddisfare una richiesta di aiuto della popstar. Il sogno di avere un flirt con quel cantante per cui impazziva, però, è svanito in pochi mesi. Il truffatore, ad un certo punto, le ha chiesto un favore, ovvero di aiutarlo a ritirare un pacco che avrebbe spedito in Italia dalla Corea presso il suo indirizzo e contenente oro e gioielli per il valore di circa mezzo milione di dollari. Il cantante dice che, una volta la donna fosse entrata in possesso del pacco, sarebbe arrivato in Italia per ritiralo ed incontrarla. Un giorno la 53enne viene avvisata dall’agenzia della popstar che il pacco è stato spedito e si trova a Roma, ma che è stato trattenuto dalla dogana, in quanto è necessario il pagamento di una tassa di 7.500 dollari’’.

Scoperta la truffa la donna ha fatto denuncia: la polizia di Fermo ha subito scoperto che si trattava di una truffa architettata da un nigeriano di 34 anni che sarebbe residente a Domodossola.