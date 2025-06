Interruzione dell'elettricità a Formazza, la società Terna: "Ci scusiamo, ma lavori necessari"

Dopo la protesta da parte del sindaco di Formazza Bruna Papa per l’interruzione della corrente elettrica a causa di lavori in corso - che penalizzano le attività commerciali e turistiche della valle – Terna, la società che si sta occupando degli interventi, ha diffuso una nota sul tema.

“Terna scusandosi per i disagi che hanno interessato il 18 giugno il comune di Formazza, fa sapere che sono in corso attività indifferibili di manutenzione delle linee di alta tensione volte a garantire la piena efficienza della rete dell'area. A causa dell'interferenza – spiegano dalla società - dell'elettrodotto oggetto dei lavori con alcune linee del distributore locale, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività si è reso necessario un distacco della fornitura elettrica. Tale interruzione, come previsto dalla normativa Arera, è stata comunicata dalla società di distribuzione nei tempi e nelle modalità previste in questi casi”.