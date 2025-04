Scommesse più accurate: Come usare un calcolatore scommesse multiple e altri strumenti

Dall’NBA all’Eurolega, le partite di basket attirano milioni di spettatori, molti dei quali, oltre a godersi le azioni in campo, tengono stretta in mano una schedina. È, infatti, da diverso tempo ormai che le scommesse sulla pallacanestro sono diventate tra le più giocate online.

Dinamico e tecnico allo stesso tempo, il basket si presta bene a varie modalità di puntata e strategia di scommessa. Tuttavia, i bettors con più esperienza sembrano avere un pick preferito: le multiple.

Conosciuta anche come “combo”, una scommessa multipla combina in un’unica schedina più eventi, aumentando i potenziali guadagni in caso di chiusura positiva. Una bet combo richiede una certa preparazione ottenibile solo studiando il gioco, facendo ricerche e approfittando di strumenti come i calcolatori.

Scommesse multiple: Cosa sono?

Prima di parlare meglio degli strumenti a disposizione dei giocatori, è doveroso parlare più nel dettaglio delle scommesse multiple.

Per definizione, una multipla è una schedina con i pronostici di due o più eventi combinati in un’unica scommessa. Si differenzia da una singola non solo per il numero di match su cui si punta, ma anche per i guadagni potenziali. Infatti, in una multipla le quote di ogni selezione si moltiplicano tra loro.

Nella tua scommessa multipla sul basket potrai inserire eventi di campionati e leghe differenti, puntando sulla vittoria di una squadra o su uno degli altri mercati a disposizione (under/over, handicap, stat speciali, ecc.).

A cosa serve un calcolatore scommesse multiple

I calcolatori per bet multiple sono dei tool online in cui è possibile inserire le selezioni da giocare e le rispettive quote per avere indietro:

Quota totale

Valore della vincita

Margine di profitto

Esistono calcolatori con feature aggiuntive, tramite i quali è possibile, ad esempio, comparare le quote proposte dagli operatori, in modo da scegliere quello con le odds più competitive, e calcolare la percentuale di rischio della giocata.

Perché usare un calcolatore per scommettere sul basket?

Con un calcolatore automatico, il rischio di errori nei calcoli si riduce di molto, ma non è l’unico motivo per cui è utile nel betting sul basket. Una scommessa multipla aumenta il divertimento

Le scommesse multiple aumentano il coinvolgimento e il divertimento che si prova seguendo i match, così come le vincite incassabili. Ma dove c’è brivido, c’è sempre anche il rischio. Ecco perché è essenziale preparare adeguatamente la combo da giocare.

In questa fase iniziale, pochi altri tool sono utili come i calcolatori. Utilizzandoli a dovere, la possibilità di errori nei calcoli si riduce di molto e, quelli più avanzati, permettono di risparmiare tempo comparando in automatico le quote dei top bookie.

Giochiamo una scommessa: Esempio pratico

Per questo esempio, andremo a creare una multipla da 3 con una partita NBA, una Eurolega e, per chiudere, una della prima divisione italiana:

Sacramento Kings vs Detroit Pistons: Quota 1.98 su vittoria dei Detroit Barcelona vs Virtus: Over 164.5, quota 1.44 Treviso Basket vs Virtus: Handicap -3.50 per la Virtus, quota 1.80

Una volta inseriti questi dati negli appositi campi del calcolatore, salvo opzioni aggiuntive, otterremo: la quota totale (calcolata moltiplicando le odds dei singoli eventi), l’ammontare della vincita potenziale e il margine di guadagno.

Schema riassuntivo per ulteriore chiarezza:

Quota totale: 1.98 x 1.44 x 1.80 = 7.02

Incasso totale: 51.31€ (con puntata da 10€)

Profitto: 41.32€

Consigli utili per scommesse combo basket

In fase di chiusura, vogliamo dare qualche altro consiglio su come piazzare delle scommesse multiple sul basket in modo sia più accurato che consapevole. Il primo tips è di non esagerare con le selezioni.

Molti operatori consentono di giocare combo con svariati eventi all’interno, ma soprattutto se si è ancora all’inizio, sarebbe meglio limitare il numero di partite per contenere anche i fattori di rischio. Ricorda, infatti, che basta un solo evento pronosticato male e tutta la schedina sarà considerata perdente.

Puoi, però, sperimentare con i mercati. Non avere paura di giocare su vincitore/perdente, under/over, marcatori, assist o handicap. Scegli su cosa conviene puntare confrontando le odds dei bookie sulle varie opzioni di scommessa.

Raccogliere info e consultare le statistiche è un altro tips che può cambiare completamente il tuo modo di giocare le scommesse, aumentando la precisione delle tue previsioni. Leggi le ultime news su portali specializzati come Score Basket, controlla le statistiche sulle performance più recenti e tieni a mente le analisi degli esperti.

Conclusioni

Puntare sullo sport che si ama non può essere solo questione di “cuore”. Per massimizzare i risultati di un’attività come il betting è necessario usare gli strumenti giusti e pensare bene alle decisioni che si stanno prendendo, soprattutto se si gioca combo.

Strategia, ricerche, decisioni ponderate e tool online sono gli ingredienti immancabili per una multipla degna di questo nome. Se vuoi fare il grande salto verso scommesse più intelligenti, dai un’occhiata alle partite in calendario e prova anche tu a usare un calcolatore per la tua prima multipla.

