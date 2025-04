La grande opera a La Fabbrica: in scena "Cavalleria rusticana"

Dopo il successo del primo appuntamento con il “Requiem” di Mozart, sabato 12 aprile alle 21.00 torna “Primavera in musica”, la stagione lirica e sinfonica del teatro La Fabbrica promossa dall’amministrazione comunale di Villadossola con il sostegno della Fondazione Paola Angela Ruminelli. In scena l’allestimento in forma di concerto per soli, coro e orchestra di “Cavalleria rusticana”, l’opera più nota composta da Pietro Mascagni.

A interpretare l’opera sarà Polimnia Arts Orchestra e Coro – formato dal coro lirico G.B. Viotti di Vercelli, dalla corale S. Abbondio di Buronzo e dalla corale di Calice di Domodossola - con la direzione del maestro Lorenzo Battagion. I solisti sono il soprano Ana Isabel Lazo (Santuzza), il tenore Samuele Simoncini (Turiddu), il baritono Romano Martinuzzi (Alfio), il mezzosoprano Giulia Medicina (Lola) e il contralto Daniela Valdenassi (mamma Lucia). Il concerto vedrà sul palco anche la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, il Coro di Calice e il Coro di voci bianche M. Langhi dell'Istituto Immacolata di Novara. Maestro del coro è Alberto Veggiotti.

“Cavalleria rusticana”, melodramma in un atto su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, è tratto dall’omonima novella di Giovanni Verga e rappresenta uno dei massimi esempi del verismo musicale italiano. Prima opera composta da Mascagni – e certamente la più nota fra le sedici del compositore livornese –, con il suo debutto del 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma conquistò immediatamente pubblico e critica, segnando così l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della lirica: ancora oggi continua a essere una delle opere più amate e rappresentate nei teatri di tutto il mondo.

L'appuntamento, come tutte le manifestazioni sostenute da Fondazione Paola Angela Ruminelli, è ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili; le offerte raccolte durante la serata saranno devolute alla Casa di Riposo Teresa Ceretti di Villadossola.