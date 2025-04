Camminare insieme fa bene: a Omegna il corso gratuito per conduttori

Lunedì 14 aprile 2025, dalle ore 8.30 alle 17.00, l’Asl Vco organizza un corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione Crusinallo, in via IV Novembre 294 a Omegna (Vb).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di promozione della salute e dell’attività fisica, ed è rivolta sia al personale Asl sia alla popolazione generale.

Obiettivo del corso è formare cittadini e operatori in grado di attivare e condurre gruppi di cammino, promuovendo uno stile di vita attivo, inclusivo e socializzante. I partecipanti acquisiranno competenze teoriche, tecniche e pratiche utili alla gestione di un gruppo: dalle modalità di conduzione, alla comunicazione efficace, fino alla capacità di analizzare e risolvere eventuali problemi durante le uscite.

La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione anticipata: sarà sufficiente registrarsi direttamente in aula il giorno stesso del corso, dalle ore 8.30 alle ore 9.00.