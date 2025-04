Parto d'urgenza al Punto Nascite domese. La piccola Chiara nasce durante l'emergenza maltempo

La corsa in ospedale sotto una pioggia battente, l'arrivo a Dea del San Biagio e dopo poco più di 30 minuti il parto. E' successo nella tarda serata di mercoledì. Protagonista una giovane di Toceno, Lara Pischedda. Con la madre ha raggiunto il San Biagio e poco dopo ha partorito Chiara.

La piccola è nata in totale sicurezza grazie alla professionalità di ginecologi e pediatri presenti al Punto Nascite del San Biagio. “E' la terza figlia, dopo Flavia ed Emma” racconta mamma Lara. La sua secondogenita è nata a Verbania durante il Covid quando il Punto Nascite domese era chiuso.

“Questa volta non sarei arrivata a Verbania avrei sicuramente partorito per strada. Per fortuna il Punto Nascite è aperto!” racconta la mamma dal suo letto del repartino domese, che proprio in questi giorni pare essere di nuovo a rischio chiusura per i pochi parti dello scorso anno.