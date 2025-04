A La Fabbrica gli esami di danza della Royal Accademy di Londra FOTO

E’ stato il teatro La Fabbrica di Villadossola ad ospitare domenica gli esami della Royal Accademy di Londra. La prova, tenuta da una esaminatrice inglese, ha riguardato diciotto allieve della Scuola di danza Butterfly. diretta da Assunta Zavettieri, che si è diplomata proprio alla Royal Academy of dance di Londra.

‘’La preparazione è molto lunga – spiega Zavettieri – , le ragazze devono studiare il programma per superare il III e IV grado e inoltre ci sono ragazze che hanno fatto l‘Intermediate, un esame di sbarramento molto importante. Le prove sono avvenute all’interno de La fabbrica, dove nessuno ha potuto accedere. L’esito sarà reso noto tra un mesetto, quando arriverà la ‘pagella’ . All’esame abbiamo fatto partecipare ragazze preparate che hanno studiato tantissimo, sia danza classica che danza moderna’’.

‘’La valutazione è riconosciuta a livello internazionale – dice – . Tra l’altro la Royal Accademy, a chi passa l’esame con un alto punteggio, riconoscere dei crediti per le Università nel Regno Unito. Un evento importante quello svoltosi a La Fabbrica, al quale tengo molto non solo per la scuola di danza ma anche per la città di Villadossola’’.