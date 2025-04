Storico bronzo per il 2mila8volley Domodossola Under 13

Un altro risultato storico per il gruppo femminile delle nate nel 2012/2013 del 2mila8volley Domodossola. Le ragazze di coach Sacchelli riescono infatti nell'impresa di vincere la medaglia di bronzo alla final four e strappare il pass per la fase regionale. Un ottimo risultato che va a bissare il terzo posto raggiunto lo scorso anno nella categoria under 12. Una squadra a due facce quella scesa in campo domenica in occasione delle final four. Nella semifinale contro la favorita Aronavolley le ossolane non sono riuscite ad esprimere il bel gioco mostrato nell'arco del campionato.

Un po' troppo tese e timorose, di fronte ad un avversario indubbiamente forte e con notevoli individualità, commettono troppi errori e non riescono in nessun modo ad impensierire le ragazze aronesi perdendo 3 a 0 con i seguenti parziali 25 a 14, 25 a 17, 25 a 9. Forse, a livello di gioco e di agonismo, la semifinale contro Arona è stata la peggiore gara stagionale, ma si sa che in gare così tese l'emozione può giocare brutti scherzi. Tutta un'altra squadra invece quella vista nella finale per il terzo e quarto posto contro il Sammaborgo, uscito sconfitto nell'altra semifinale con Igor Volley per 3 a 2. Le ragazze giocano con grinta, combattendo su ogni pallone e con grande spirito di squadra e si impongono nettamente per 3 a 0. Nel primo set in realtà le ragazze, capitanate da Sarah Scesa, sembrano ancora accusare la sconfitta mattutina e faticano a contenere il gioco avversario subendo un distacco di sei punti a metà del set.

Le ossolane però non si fanno abbattere e con tenacia cominciano a macinare punti impattando il pari al punto 17. Entrambe le squadre "non ci stanno a perdere" e danno vita a scambi lunghi ed entusiasmanti, punto a punto, fino al 25 a 23 che premia la squadra domese. Nel secondo parziale la squadra del Sammaborgo accusa il colpo e cala la qualità di gioco mentre Domo prende coraggio e vince agevolmente con il punteggio di 25 a 16.



Nel terzo set sono di nuovo le giocatrici del Sammaborgo a portarsi avanti distanziando le domesi di 7 lunghezze sul punteggio di 10 a 17. L'inerzia della partita sembra non cambiare e le avversarie si portano addirittura sul 16 a 22 con 6 punti di vantaggio e a soli 3 punti dalla vittoria del set. Ma le domesi, che ormai in queste stagione hanno abituato a rimonte impossibili, ingranano la marcia e agguantano il pareggio al punto 23.

La vittoria arriva ai vantaggi 26 a 24 ed è un'apoteosi. Per la cronaca sportiva, la finale per 1° e 2° posto è stata vinta proprio dall'Aronavolley, avversaria delle domesi in semifinale, per 3 a 0 contro l'Igor Volley. Che dire dopo un risultato di questo tipo: solo un grazie a tutte le ragazze, al mister e a tutto lo staff per aver messo il massimo impegno in campo e negli allenamenti raggiungendo un risultato storico per la pallavolo ossolana. Questo gruppo è già tra le migliori 16 squadre del Piemonte, una Regione che nella pallavolo femminile vanta tante eccellenze a livello italiano. Questo significa avere raggiunto un livello di pallavolo molto alto. La fase regionale avrà inizio nell'ultimo week end di aprile.