È in programma per venerdì 18 aprile alle 20.15 la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo organizzata a Domodossola da Comunione e Liberazione. Appuntamento in borgata Castanedo, in via Di Vittorio, per poi salire lungo l’antica mulattiera fino a Vagna, con la conclusione nella chiesa di San Brizio.

Il cammino sarà scandito da letture dal Vangelo, riflessioni di monsignor Luigi Giussani e canti della tradizione. In caso di maltempo l’intera manifestazione si terrà nella chiesa di Vagna.