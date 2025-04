Il neo presidente di Vco Trasporti Terzoli: “Sono qui per lavorare per il bene dell'azienda e dei suoi 105 dipendenti”

Primo consiglio di amministrazione per la terna chiamata a guidare Vco Trasporti, la società partecipata che si occupa di trasporti nel Vco. Emanuele Terzoli, presidente di Acqua Novara Vco, è il nuovo presidente. Sua vice Cinzia Fabrizi, avvocato di Cannobio. Il terzo membro del cda è Roberto Tomatis, cusiano da molti anni nel consiglio di Vco Trasporti.

Nel consiglio di oggi Terzoli ha nominato Fabrizi sua vice e non ha distribuito deleghe, decidendo per ora di mantenerle per se, prima di decidere una loro distribuzione in un prossimo cda che dovrebbe essere convocato a breve.



“Da oggi si apre una nuova fase. Non intendo alimentare polemiche relative al passato: il mio impegno sarà rivolto esclusivamente al rilancio dell’azienda, nel rispetto del lavoro dei suoi 103 dipendenti e a tutela delle loro famiglie.”

si limita a dichiarare il neo presidente.