Level Up. GTA 6, occhi puntati sul 15 maggio: il secondo trailer è davvero in arrivo?

L’attesa per GTA 6 è alle stelle e i fan analizzano ogni mossa di Rockstar in cerca di indizi. Ora l’attenzione è tutta sul 15 maggio 2025, data della chiamata annuale agli investitori di Take-Two Interactive. Un’occasione importante, già usata in passato per lanciare contenuti chiave: nel 2018, ad esempio, fu il momento scelto per il trailer di Red Dead Redemption 2.

Questa volta potrebbe toccare a GTA 6. Dopo il primo trailer del dicembre 2023, tutto tace, ma un secondo video proprio in quella finestra temporale sarebbe perfetto per accendere l’hype e impressionare gli investitori. Nessuna conferma ufficiale da Rockstar, ma l’attesa cresce. Maggio potrebbe davvero riservare sorprese.