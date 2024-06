Sulle note del Vasco ieri il debutto del Giugno Insieme

Una leggera pioggerellina ha accompagnato il debutto del Giugno Insieme, la festa organizzata da Pro Loco Domodossola con la collaborazione di Matibellula e gli amici di Insieme per un dono nel parco del Collegio Rosmini. "Siamo soddisfatti di questo inizio - dice la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti - nonostante il meteo non proprio estivo sono venuti a trovarci in molti anche a cena".

Sotto ai tendoni infatti in molti hanno gustato le specialità preparate dagli chef che si sono messi a disposizione, poi la serata è proseguita con il concerto dedicato ai frontalieri. Le Deviazioni Spappolate sono una garanzia, e se a centinaia di migliaia l'altra sera hanno cantato sotto la pioggia battente assieme al Vasco a Milano, i domesi non si sono certo fatti spaventare da qualche lieve goccia caduta nella serata di ieri. E anche se poi la pioggia è un po' aumentata, la band ha fatto cantare sulle note delle più belle canzoni del Blasco, regalando una bella serata.



Questa sera si replica e quello di oggi è un giorno particolare perché dedicato alla piccola Matilde, che tanto amava i Coldplay: "Anche se oggi piove, le previsioni ci confortano - spiega Cecchetti - in serata dovrebbe diminuire o anche smettere, per cui il concerto è confermato". Dalle 21 suoneranno i Liveplay, che proporranno i migliori successi dell'inconica band dei Coldplay, che Matilde tanto amava.



Il Giugno Insieme è organizzato nel nome dell’aiuto alla ricerca destinata alle cure pediatriche oncologiche e di malattie rare e nel ricordo di Matilde Cara, esempio, con la sua famiglia, di coraggio e di attaccamento alla vita, rinasce la voglia di ritrovarsi e così a giugno Pro Loco Domodossola, Matibellula e gli amici di Insieme per un dono invitano a condividere le serate che animeranno il Parco del Collegio Rosmini.