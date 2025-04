Nella serata di domani, mercoledì 23 aprile, il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, presiederà nella Cattedrale di Novara una messa in suffragio di Papa Francesco. La celebrazione è prevista per le 20.30, in ricordo del Santo Padre scomparso ieri, lunedì 21 aprile, all’età di 88 anni.

La diocesi di Novara invita, inoltre, “tutte le comunità cristiane a pregare per l’anima di Papa Francesco nella celebrazione dell’eucaristia e nelle liturgia delle ore”.