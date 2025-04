Corso gratuito di nordic walking per i soci della Federazione Anziani e Pensionati Acli

Il nordic walking, o camminata nordica, è un efficiente e piacevole allenamento in ambiente naturale che apporta numerosi benefici sia fisici che mentali al nostro corpo. È un allenamento a basso impatto, i movimenti che si praticano interessano fino al 90% dei muscoli del corpo. Si tratta dunque di una pratica adatta a tutte le età: per questo motivo la Federazione Anziani e Pensionati delle Acli propone un corso di quattro incontri di avvicinamento al nordic walking nei giorni di venerdì 2 e 9 maggio e venerdì 6 e 13 giugno alle ore 17.00, con l’istruttrice Daniela Dei Giudici.

Il corso è gratuito per i soci Fap Acli e a pagamento per i non soci (20 euro 4 lezioni). L’iscrizione è obbligatoria telefonando ai numeri 3890524009 e 3396946452. La partenza è fissata all'ingresso della pista ciclabile al Badulerio.