Treni, un'ora in più per raggiungere Milano dalla Svizzera

Cantieri sulla linea Domodossola–Milano: tempi di percorrenza maggiori nell’estate 2025 per i viaggi verso l’Italia. Lo rendono noto le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) che ricordano come anche nell’estate 2025 Rete Ferroviaria italiana eseguirà estesi lavori di ammodernamento sull’asse del Sempione, tra Domodossola e Milano, lavori che comporteranno di nuovo un’interruzione completa della tratta. Sarà predisposto un servizio sostitutivo mediante autobus. Per raggiungere Milano occorrerà prevedere tempi di percorrenza più lunghi di almeno un’ora.

‘’In Italia – scrivono le Ffs - sono attualmente in corso importanti investimenti sull’infrastruttura ferroviaria: da un lato è in via di ampliamento il corridoio di quattro metri tra Domodossola e Milano, a vantaggio del trasporto merci transalpino; dall’altro, in determinati orari viene effettuata la manutenzione della tratta. Di conseguenza sull’arco di diversi anni, segnatamente almeno fino all’estate 2027, l’offerta sull’asse del Sempione dovrà essere ridotta. Nel 2025, per i viaggiatori i lavori avranno le ripercussioni seguenti’’.

Tra Domodossola e Milano circoleranno durante la settimana soltanto tre anziché quattro treni Euro City in ogni direzione tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano. Un treno EC per ogni direzione da e per Basilea e da e per Ginevra circola solo fino a Domodossola. Nel fine settimana l’offerta resta invariata, con quattro treni EC in entrambe le direzioni tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano.

La tratta Arona–Premosello sarà sbarrata dall’8 giugno al 27 luglio e dal 30 agosto al 13 settembre 2025. Durante questo periodo i treni EC non circoleranno pertanto tra Domodossola e Milano. Nella tratta tra Domodossola e Milano, Trenitalia predisporrà un servizio di autobus sostitutivi, con un conseguente allungamento dei tempi di percorrenza e una minore disponibilità di posti a sedere.

A causa dei lavori di costruzione sulla tratta Ginevra–Briga nello stesso periodo, i treni EC Ginevra–Briga–Milano saranno soppressi nella maggior parte dei casi anche in Svizzera.

‘’L’obiettivo – spiegano le Ffs - è continuare a offrire alla clientela collegamenti diretti con Milano anche durante lo sbarramento della tratta. Dall’8 giugno al 27 luglio e dal 30 agosto al 13 settembre 2025 le FFS e Trenitalia metteranno pertanto a disposizione ulteriori collegamenti con autobus come servizio sostitutivo tra Ginevra e Milano (con fermata intermedia a Martigny). A giugno e settembre saranno offerti due collegamenti al giorno per ogni direzione, mentre a luglio i collegamenti giornalieri saranno tre. È necessaria la prenotazione e il numero di posti disponibili è limitato. Gli autobus sostitutivi tra Domodossola e Milano sono già consultabili nell’orario online, mentre quelli tra Ginevra, Martigny e Milano lo saranno da inizio maggio 2025. Inoltre, l’orario online mostrerà anche tutte le altre opzioni per viaggiare questa estate verso l’Italia, come ad esempio l’itinerario alternativo via Zurigo HB.