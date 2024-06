Le bande ossolane celebrano la Festa della Musica

Venerdì 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, si celebra in tutta Europa la Festa della Musica, che quest’anno raggiunge la trentesima edizione. A quest’ultima aderiscono anche alcuni comuni ossolani, grazie ad Anbima Vco (associazione nazionale delle bande italiane).

Il primo appuntamento è in programma questa sera, giovedì 20 giugno, alle 21.00 a Domodossola: la banda musicale giovanile Anbima Vco, diretta dal giovane maestro Tommaso Perissinotto, è protagonista di un concerto nella sala consiliare dell’Unione dei comuni delle Valli dell’Ossola.

Domani, 21 giugno, aderisce alla Festa della Musica anche il comune di Crevoladossola: il concerto di Musica di Oira e del Corpo Musicale di Crevoladossola sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova scuola primaria di Preglia. Sempre domani, sempre alle 21.00, in programma anche un concerto della banda alpina di Malesco, in piazza Pasquaro.