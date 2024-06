Al Carrefour una mostra dei cimeli di Pantani e Chiappucci

Le mitiche biciclette di Pantani e Chiappucci, le divise degli anni Novanta e Duemila, altri cimeli più recenti per celebrare il "Pirata" Marco Pantani e il grande Claudio Chiappucci: la galleria del centro commerciale Sempione ospita in questi giorni una mostra organizzata dall'Ossola Cycling in occasione della settimana de "L'ultimo Scatto", la grande scalata in programma questo week end in Formazza.

La mostra propone i cimeli raccolti da Matteo Ghitti, bresciano, un appassionato di ciclismo e di storia del ciclismo: "Le imprese dei grandi ciclisti degli anni Novanta e Duemila sono ricordi indelebili nella nostra mente - racconta - e ho deciso di celebrarli raccogliendo cimeli ma creando anche un sito internet - https://www.sullealidellemozioninbici.it/ - per raccontare questi eroi".

La mostra allestita al Carrefour fa da corollario al grande evento ciclistico in programma nel week end in Formazza e organizzato dal Cycling Team, al quale parteciperà come ospite d'onore Claudio Chiappucci.