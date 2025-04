Chiusura temporanea della galleria Montecrevola: traffico deviato sulla provinciale

Domani, martedì 29 aprile 2025, la galleria Montecrevola lungo la Strada Statale 33 “del Sempione” sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalle ore 9.00 alle ore 17.00 circa. La chiusura si rende necessaria a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica, conseguenza della frana avvenuta la scorsa settimana nel territorio comunale di Varzo.

La sospensione dell’energia non consentirà l’attivazione dei sistemi di sicurezza all’interno della galleria, imponendo quindi la chiusura totale al transito per motivi di incolumità pubblica.

Durante il periodo di chiusura, tutto il traffico verrà deviato sulla viabilità provinciale con transito all’interno del territorio comunale di Crevoladossola.

In particolare: il traffico proveniente da Sempione in direzione del confine italo-svizzero sarà deviato già allo svincolo di Montecrestese, con prosecuzione verso Crevoladossola; il traffico proveniente da Domodossola/Milano in direzione nord sarà deviato all’imbocco settentrionale della galleria, sempre verso Crevoladossola.

Per i mezzi pesanti di lunghezza superiore ai 12 metri sarà attivata una deviazione ulteriore: gli automezzi dovranno transitare attraverso la località Crevola Cimitero, proseguendo poi verso Oira. La reimmissione sulla rete statale avverrà in corrispondenza dello svincolo di Oira sulla SS 659 “di Valle Antigorio e Formazza”.

L'Anas, tramite ditta incaricata, provvederà alla posa della segnaletica necessaria per indicare le deviazioni e a regolamentare la viabilità, in particolare in corrispondenza del tornante del cimitero di Crevoladossola.

Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti, considerando possibili rallentamenti e disagi.