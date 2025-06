Ugi in festa alla Lucciola

Spettacoli, sport e buon cibo ma soprattutto tanta solidarietà, amicizia e divertimento. E' iniziata ieri sera nell'area feste della Lucciola a Villadossola la festa dell'Ossola Amica dell'Ugi con un ricco programma di eventi ed appuntamenti che proseguirà fino a domenica sera.

Ieri l'apertura con la cena benefica accompagnata dalla musica intramontabile degli Avanzi di Balera, premiati a fine serata con una targa dal presidente dell'Ugi Damiano Bassi. Da oggi si prosegue sino a domenica, con la collaborazione di tante associazioni di volontariato e amici, tutti insieme per regalare tre giorni di divertimento ma anche e soprattutto per condividere lo stesso scopo benefico, cioé finanziare le attività di Ugi a sostegno delle famiglie dei bambini malati di tumore e supportare il progetto sportivo per consentire ai bimbi guariti o ancora sotto cura di praticare sport.

Aperitivo, pranzo e cena sono garantiti con tante prelibatezze, e tanti gli appuntamenti per tutti i gusti. Venerdì alle 18 vi sarà l'aperitivo musicale, alle 20 la Zumba con Pamela e alle 21.30 il tributo agli 883. Sabato dalle 10 alle 16 il torneo di burraco, poi sarà un susseguirsi di spettacoli per bambini, esibizioni, incontri, laboratori per i bambini e musica tutte le sere. Domenica ancora tante spettacoli e momenti per i bambini, come i laboratori o il raduno canino.