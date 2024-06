Zermatt isolata, preoccupa il livello del Rodano

Le forti piogge di questi ultimi giorni stanno creando problemi in Svizzera, dove alcuni fiumi sono a rischio esondazione. In Vallese la cittadina di Zermatt è isolata a causa dello straripamento del Vispa mentre anche il Rodano preoccupa.

‘’Anche le sfavorevoli previsioni meteo per il fine settimana, sommate allo scioglimento in atto della neve in quota, - scrive Swissinfo –amplificato dalle incessanti piogge, hanno messo in allerta le autorità. A Sion, in particolare, è stato decretato il divieto per la popolazione fino a lunedì di avvicinarsi agli argini del Rodano e degli affluenti laterali e a sostare sui ponti’’.

Giovedì l'Ufficio federale di meteorologia aveva emesso un'allerta di grado 3 (pericolo marcato) per il Rodano . Non va meglio altrove. La situazione preoccupa anche nella Svizzera Orientale, dove è stato stabilito un allarme di grado 4 per la parte inferiore del Lago di Costanza.