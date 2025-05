Festa in Piazza a Montecrestese: tra giochi, musica e tradizione

Montecrestese si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della comunità, della cultura e della musica. Sabato 3 maggio 2025, nella suggestiva frazione Chiesa, ai piedi dell’antico campanile, andrà in scena una serie di eventi imperdibili, pensati per coinvolgere grandi e piccoli.

Il pomeriggio prenderà il via alle 14:30 con una caccia al tesoro dedicata ai bambini. Un'avventura emozionante tra le vie e gli angoli più caratteristici del paese, dove i più piccoli potranno divertirsi scoprendo indizi e tesori nascosti.Alle 16:30 si terrà l'attesa inaugurazione della rinnovata Piazza Betlamini Tullio, alla presenza delle autorità locali.

Sarà un momento importante per la comunità, che celebra così il recupero e la valorizzazione di uno spazio pubblico centrale per la vita sociale del borgo.A seguire, dalle 17:00, il clima si farà magico con il concerto di musica medievale a cura del gruppo Die Mistiknot. Le sonorità antiche riempiranno l’aria, trasportando i presenti in un’atmosfera d’altri tempi.

Alle 18:00 spazio alla cultura con una conferenza tematica, che offrirà spunti di riflessione sul patrimonio storico e artistico locale. Subito dopo, tutti a tavola per una cena conviviale a base di minestrone tradizionale, accompagnata da altre esibizioni di musica medievale.