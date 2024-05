Macugnaga: incendio a una canna fumaria

Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti in Comune di Macugnaga per un incendio canna fumaria presso l'abitato di Pecetto.

La squadra intervenuta dal Distaccamento di Macugnaga ha provveduto allo spegnimento delle braci, al raffreddamento della canna fumaria e messa in sicurezza dell'impianto.