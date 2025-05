La Latteria di Crodo festeggia 60 anni di attività: testimonial d'eccezione Edoardo Raspelli

Sono in programma per sabato 10 maggio i festeggiamenti per i 60 anni della Latteria di Crodo. Appuntamento alle 11.00 al caseificio di Oira di Crevoladossola, alla presenza del presidente Marco Giannoni ed il direttore Gianni Morandi. Testimonial d’eccezione sarà Edoardo Raspelli, da ormai molti anni legato all’Ossola.

Nella giornata di sabato, in occasione del sessantesimo anniversario dalla fondazione della Cooperativa che risale al 9 maggio 1965, ci sarà il taglio del nastro per l’ampliamento e per i nuovi impianti realizzati nel corso di questi ultimi 15 mesi grazie ad un importante contributo ottenuto su un bando regionale del Psr, e soprattutto grazie ad un grande sforzo effettuato in autofinanziamento dalla Cooperativa stessa.

Nel corso della giornata, il caseificio di Oira aprirà le porte ai visitatori e, a seguire, il taglio del nastro alla presenza dei sindaci di Crevoladossola e Crodo, ma anche di altre autorità, dei soci, dei dipendenti e della cittadinanza. Sarà l’occasione per far conoscere le strutture e i prodotti che, partendo dal latte ossolano, conosciuto e apprezzato da tutti, vengono offerti sul mercato per garantire un futuro remunerativo a coloro che con coraggio e impegno continuano a credere che sia possibile valorizzare un territorio montano come questo attraverso i suoi prodotti, garantendo la permanenza delle persone che ci vivono e attraendo i turisti che possono beneficiarne. Il riconoscimento a livello europeo della tutela di un prodotto come l’Ossolano Dop è la testimonianza di questa resilienza che deve essere da tutti riconosciuta e apprezzata.