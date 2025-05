Al Trocadero si balla con le hit indimenticabili degli anni ’90

Dopo il successo della serata dedicata agli anni Ottanta, il Trocadero di Domodossola è pronto a far rivivere un’altra epoca indimenticabile. Sabato 17 maggio arriva “Passione a 90”, il party che celebra il meglio della musica anni ’90 e 2000, tra nostalgia, energia e puro divertimento.

Dalle 22:00 in poi, le porte della discoteca si apriranno per un evento esplosivo che farà cantare e ballare tutti i partecipanti. In consolle e sul palco, un mix trascinante di successi che hanno segnato almeno due generazioni: Gabry Ponte, Gigi D’Agostino, Prezioso, Corona, 883... e molte altre sorprese per chi ha vissuto (o vuole scoprire) la magia di quegli anni.

Un corpo di ballo e uno show ricco di effetti speciali accompagneranno i brani più iconici, per trasformare la serata in una festa collettiva, tra luci, colori e la voce del vocalist che guiderà il pubblico in un viaggio musicale travolgente. I biglietti sono disponibili online o direttamente in cassa la sera stessa.