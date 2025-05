Moda e consumismo, se n'è parlato al Liceo Spezia

L’impatto ambientale della moda. E’ stato questo il tema di un confronto che al Liceo Spezia di Domodossola ha visto protagonista Nazarena Pelleriti, esperta in moda sostenibile e attualmente attiva in Danimarca per l’associazione Fast Revolution. Che ha condotto un laboratorio interattivo in lingua inglese con gli studenti delle classi terze. Il workshop ha toccato diversi aspetti cruciali legati al fenomeno della fast fashion: l'impatto ambientale della produzione e distribuzione dei capi a basso costo; le condizioni di lavoro nei paesi in via di sviluppo; l’importanza del riciclo e del riuso degli abiti; strategie per un consumo critico e sostenibile; la responsabilità individuale nella scelta di brand e materiali eco-friendly.

L’incontro si inserisce in un percorso di educazione civica e ambientale avviato durante l’anno scolastico nell’ambito del progetto Erasmus di istituto e volto a sensibilizzare gli studenti sull’urgenza di ripensare il proprio rapporto con la moda.

Nella scuola domese è attivo ormai da due anni il “Camden Town”, un mercatino dell’usato nato per promuovere il riuso consapevole e la riflessione sulla sostenibilità. Il progetto, ideato dalla professoressa Greta Marinari, ha anche una forte valenza solidale: i fondi raccolti dal mercatino vengono infatti utilizzati per finanziare l’unica mobilità studentesca dell’istituto non coperta dal programma Erasmus, ovvero lo stage nel Regno Unito.