Seminario di formazione sullo sport sociale con il progetto 'Sport Jam'

Il 20 e 22 maggio 2025 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ospiterà due appuntamenti di formazione nell’ambito del progetto "Sport Jam", sostenuto dal Bando “G.A.M.E. Upi 2.0” dell’Unione delle Province d’Italia. Questi seminari, che si terranno presso la sede della Provincia in via dell’Industria 25, sono pensati per approfondire tematiche legate allo sport sociale, con l’obiettivo di creare una rete di operatori capaci di utilizzare lo sport come strumento di inclusione e supporto per giovani in condizioni di svantaggio.

Il programma dei seminari prevede due incontri. Il primo, il 20 maggio, si concentrerà sul tema dello sport sociale nelle pratiche delle associazioni locali e sulle opportunità offerte dal programma Sport e Salute, con l’intervento di Federica Demicheli della cooperativa sociale Vedogiovane. Il secondo incontro, il 22 maggio, tratterà il rinnovamento della classe volontari nel settore sportivo, con un focus sul modello delle Polisportive Giovanili Salesiane, presentato da Michelangelo Belletti, sempre della Vedogiovane.

Questi eventi sono rivolti a leader giovanili, trainer, referenti del settore sportivo e agli stakeholder istituzionali delle politiche giovanili, sociali e dello sport, con l’intento di mettere in rete gli operatori del settore e favorire la condivisione di buone pratiche. Un aspetto centrale del seminario sarà la definizione di sport sociale, che potrà diventare uno strumento fondamentale per promuovere l'inclusione di giovani svantaggiati, come quelli con disabilità o in situazioni di isolamento geografico e socio-economico.

La partecipazione al seminario è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 20 maggio. L'iniziativa è organizzata dalla Provincia del Vco, in collaborazione con Eurodesk Vco, Vedogiovane, e numerose realtà locali del settore sportivo, tra cui l’Asd Azzurra Basket Vco, lo Sci Club Valle Antigorio, la Virtus Verbania e altri partner. Iscrizioni al link.