La delegazione del Vco raggiunge la fase finale del Torne delle Province under 14

La rappresentativa under 14 della delegazione Vco si è qualificata per la fase finale del Torneo delle Province, una competizione voluta dal Comitato Regionale Lnd per i ragazzi che disputano i campionati provinciali under 14.

La selezione guidata da Vincenzo Castanò ha passato il turno a punteggio pieno con 13 gol fatti e nessun gol subito, risultando essere il miglior attacco e la migliore difesa dei 3 gironi in lizza.

Il percorso è iniziato il 25 aprile con la vittoria casalinga sulla delegazione di Biella. Le buone sensazioni del primo turno sono state confermate nel derby con la delegazione di Novara giocato il primo maggio a Momo, in cui i baldi giovani del Vco si sono imposti con il punteggio di 2 a 0. La qualificazione si è completata con la vittoria di mercoledì 14 maggio a vantaggio della delegazione di Vercelli con il punteggio di 4-0, gara giocata sul neutro di Borgomanero, Santa Cristinetta.

Il delegato provinciale Benedetto Madeo esprime profonda soddisfazione per i risultati finora conseguiti, non solo per l’aspetto strettamente sportivo ma anche per l’aspetto disciplinare dei ragazzi e dello staff. Il cammino proseguirà con la final four che si svolgerà il 29 giugno in località da definire. La delegazione Vco si contenderà il titolo regionale con le due rappresentative di Torino (che hanno vinto i rispettivi gironi) e la delegazione di Cuneo (qualificata come migliore seconda). La formula prevede le semifinali il mattino e le finali nel pomeriggio.