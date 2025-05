Via libera dalla Regione alle nuove modulistiche per le pratiche edilizie

La Giunta Regionale ha dato il via libera alle nuove modulistiche regionali per la presentazione delle pratiche edilizie presso i Comuni. Soddisfatti gli Assessori Regionali alla Semplificazione Gian Luca Vignale e all’Urbanistica Marco Gallo, grazie a questo provvedimento si porterà una uniformità di documentazione per gli Enti locali piemontesi.

La nuova modulistica è relativa alle le pratiche SCIA, permesso di costruire, SCIA alternativa, CILA. La delibera si richiama alla Legge nazionale del 29 aprile 2024, n. 105, cosiddetta “Salva casa”, con la quale la Regione si propone di rendere unico, a livello regionale, ognuno dei moduli di cui sopra. In tal modo un professionista o un privato cittadino che debba presentare una pratica e che si trovi a Domodossola o ad Alessandria potrà usufruire dello stesso modulo.

La nuova normativa entrerà in vigore venerdì 23 maggio, ma in accordo con le associazioni dei comuni si garantirà un periodo transitorio dove sarà possibile utilizzare sia la nuova modulistica che quella corrente.

«Con questo provvedimento uniformiamo le modulistiche e semplifichiamo la vita a Comuni, cittadini, imprese e professionisti – spiega l’Assessore Vignale – si chiude un passato dove, negli oltre mille comuni piemontesi, ognuno aveva moduli propri e si va verso un futuro di burocrazia più efficace e efficiente. Il nostro impegno per la semplificazione dei processi e procedimenti regionali prosegue».

«La semplificazione della modulistica edilizia è un tassello fondamentale di un percorso più ampio che stiamo portando avanti per rendere il Piemonte più competitivo e attrattivo – dichiara l’assessore all’Urbanistica Marco Gallo –. Insieme a provvedimenti come il decreto Cresci Piemonte e la riforma della Legge Urbanistica regionale, vogliamo offrire strumenti chiari ed efficienti a professionisti e amministrazioni, riducendo i tempi e semplificando la burocrazia. Puntiamo a un sistema urbanistico moderno, capace di accompagnare lo sviluppo dei territori e rispondere in modo concreto alle esigenze locali».