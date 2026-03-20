Risparmio idrico, Piemonte tra le regioni più virtuose: è secondo in Italia

Il Piemonte si conferma tra le regioni italiane più attente al risparmio idrico domestico, conquistando il secondo posto a livello nazionale. È quanto emerge dalla seconda edizione dell’Osservatorio sugli usi e consumi idrici in ambito domestico, promossa da Sodastream in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.

Secondo i dati, il 78% dei piemontesi adotta comportamenti orientati alla riduzione degli sprechi d’acqua, posizionando la regione subito dietro l’Emilia-Romagna (80%) e davanti alla Lombardia (76%). Un risultato che conferma una sensibilità diffusa verso l’utilizzo responsabile delle risorse.

L’attenzione al risparmio coinvolge uomini e donne in modo equilibrato ed è particolarmente radicata nelle fasce d’età più adulte. Le abitudini virtuose sono ormai parte integrante della quotidianità: il 92% dei cittadini preferisce la doccia al bagno e quasi l’80% limita la durata a meno di dieci minuti, con una quota significativa che resta intorno ai cinque.

Significativi anche i dati legati all’uso degli elettrodomestici: il 90% utilizza lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, mentre oltre l’80% chiude il rubinetto durante attività come lavarsi i denti o insaponarsi, un dato in forte crescita rispetto al 2025 quando questa abitudine riguardava meno della metà della popolazione.

In aumento anche l’attenzione alla manutenzione domestica: il 54% degli intervistati dichiara di intervenire regolarmente su impianti e rubinetteria per prevenire perdite, contro il 45% dello scorso anno.

Non mancano comportamenti virtuosi anche in cucina e nella gestione degli spazi verdi: oltre la metà dei piemontesi lava frutta e verdura in ammollo anziché sotto acqua corrente, mentre più del 77% annaffia le piante nelle ore serali per limitare l’evaporazione.

Tra le strategie più diffuse emergono l’attenzione quotidiana a non sprecare acqua (36%) e l’utilizzo di programmi “eco” per gli elettrodomestici (31%). A rafforzare il quadro, l’87% dei cittadini si dichiara disposto a modificare ulteriormente le proprie abitudini per ridurre l’impatto ambientale.

Nel complesso, l’indagine restituisce l’immagine di un territorio in cui la sostenibilità passa soprattutto dai piccoli gesti quotidiani. Una somma di comportamenti concreti che consente al Piemonte di distinguersi come una delle realtà più responsabili nella gestione dell’acqua in ambito domestico.

A livello nazionale, oltre il 90% degli italiani è impegnato in azioni quotidiane per contenere i consumi idrici, anche se resta ancora limitata la diffusione di soluzioni tecnologiche per l’efficienza domestica.

"Con questa seconda edizione proseguiamo il percorso avviato con l’Osservatorio per approfondire la conoscenza delle abitudini degli italiani e sensibilizzare sempre più i consumatori sull’importanza di scelte consapevoli", ha commentato Petra Schrott, Head of Marketing Sodastream Italia. "Promuovere una cultura della sostenibilità è per noi una priorità concreta, che passa anche dai gesti quotidiani".